Срутване на ледник предизвика опустошително свлачище на границата между Китай и Непал

Бедствието от 26 август е започнало високо в Хималаите, а огромната маса от лед, скали и отломки е изминала десетки километри

Мащабното свлачище, което на 26 август засегна района на границата между Китай и Непал, е било предизвикано от срутване на високопланински ледник от непалската страна на Хималаите.

Според експертни данни ледник по северния склон на връх Лангтанг Лирунг в Непал се е разрушил на около 5200 метра надморска височина. Огромна маса от лед и скали се е устремила надолу, увличайки материал от планинските склонове и постепенно превръщайки се в мощен кален и отломъчен поток.

От ледниково срутване до разрушителен поток

По данни на експерти бедствието показва колко бързо подобно събитие във високите части на Хималаите може да се превърне в мащабно свлачище. Потокът е изминал около 22 километра, преди да достигне граничния пункт Гиронг в китайския автономен район Сидзан.

Засегната е площ от приблизително 0,7 квадратни километра, като са разрушени 27 сгради и други съоръжения. Експертният анализ е извършен въз основа на данни от дистанционно наблюдение и проучвания на място.

Видеоматериалът проследява развитието на бедствието – от срутването на ледника във високите части на Хималаите до формирането на опустошителния поток, засегнал райони по границата между Непал и Китай.

източник: bulgarian.cgtn.com