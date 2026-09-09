Китайски военнослужещи и въоръжени полицаи, съвместно с екипи от различни професионални спасителни служби, провеждат мащабни операции по издирване и спасяване на хора, които все още са в неизвестност, в основната зона на бедствието в село Минкън, провинция Дзянси в Източен Китай.

Около 7:00 часа във вторник щабът за координация на спасителните дейности обедини 12 професионални екипа, сред които представители на въоръжената полиция, обществената сигурност и противопожарната служба, за да започнат издирвателно-спасителна операция в най-тежко засегнатия район Шъся на село Минкън.

Към 18:00 часа във вторник свлачището, което е възникнало в ранните часове на събота, е отнело живота на 12 души. Сред загиналите е и един човек, който първоначално е бил в неизвестност и е открит при последвалите издирвателни действия. Към момента един човек все още е в неизвестност, а спасителните екипи засилват издирването.

Междувременно отрядът на въоръжената полиция в град Джиан, провинция Дзянси, изпрати свои служители и военнослужещи, за да разшири спасителните дейности към околните населени места, засегнати от бедствието.

Във вторник сутринта спасителите се разделиха на няколко екипа и се насочиха към села в общините Дзоуан и Танху в окръг Суйчуан, за да евакуират спешно блокирани жители.

Заради изолираността на планинските райони селяните се оказаха в капан, след като пътищата и планинските пътеки бяха разрушени, а след продължителните проливни дъждове теренът стана хлъзгав и непроходим. Повечето блокирани жители са възрастни хора с ограничена подвижност. Служителите и военнослужещите от въоръжената полиция извършиха проверки дом по дом и изнесоха на гръб блокираните жители, като успешно евакуираха всички до безопасни места.

„Всички пътища в селото са напълно непроходими. Местните жители тук са предимно възрастни хора и деца, останали да живеят сами, и е изключително трудно евакуацията да бъде извършена само със силите на служителите на местната администрация. Този път сме дълбоко благодарни на служителите и военнослужещите от въоръжената полиция за помощта им при евакуацията на всички тези възрастни жители“, заяви Ван Юли, заместник-кмет на община Танху в окръг Суйчуан.

„Планинските склонове са покрити с дебела кал, което прави терена изключително хлъзгав. На някои места носилките изобщо не могат да преминат и спасителите трябва да изнасят хората на гръб. Щом хората са в безопасност, всички трудности и изтощение си заслужават“, каза Дзян Дзян, военнослужещ от отряда на въоръжената полиция в Джиан, провинция Дзянси.

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Източник: CCTVPlus