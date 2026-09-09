Наблюдателят от Нидерландия говори за ролята на наблюдателите, особеностите на изборния процес в Русия и мотивацията на избирателите

Особеностите на руската избирателна система и интересът на чуждестранните наблюдатели към изборите в страната са сред основните теми в новия епизод на „Подкаста на Руския дом“ със Соня ван ден Енде от Нидерландия.

В разговора са засегнати въпроси като ролята на наблюдателите в изборния процес, разликите между руската система и практиките в други европейски държави, както и факторите, които мотивират гражданите да участват в изборите.

Соня ван ден Енде: В Русия има много наблюдатели

Ван ден Енде поставя специален акцент върху броя на наблюдателите по време на избори в Русия и прави сравнение със ситуацията в редица западноевропейски държави.

„Ключовата разлика е, че в Русия има много наблюдатели“, заявява тя.

В разговора Ван ден Енде отправя и остри критики към Нидерландия, Германия, Франция, Белгия и скандинавските държави. Според нея липсата на достатъчно наблюдатели там създава възможности за изборни манипулации.

Това представлява позиция на участника в подкаста, а не независимо установен факт.

Разговор за доверието в изборния процес

Сред поставените в епизода въпроси са още кои характеристики на руските избори привличат най-силно вниманието на международните наблюдатели, какви предимства виждат те в организацията на вота и какво мотивира хората да отидат до избирателните секции.

От „Руския дом“ съобщават, че целият разговор със Соня ван ден Енде е достъпен във VK Video, RuTube и YouTube.