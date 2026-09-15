Скотсдейл посреща четвъртия етап от Emirates Arabian Horse Global Cup

44 чистокръвни арабски коня ще участват в престижното международно събитие в Аризона

Американският град Скотсдейл, Аризона, ще бъде домакин на четвъртия етап от третото издание на Emirates Arabian Horse Global Cup (EAHGC). Състезанията ще се проведат от 16 до 19 септември с участието на 44 коня, представляващи около 22 собственици.

Международната серия е организирана от Обединените арабски емирства с цел подкрепа на развъждането и популяризирането на чистокръвните арабски коне. Купата има и важна културна роля, тъй като арабският кон е неразделна част от наследството и идентичността на ОАЕ.

EAHGC се провежда под ръководството на шейх Зайед бин Хамад Ал Нахаян, заместник-председател на Борда на директорите на Обществото на арабските коне на Емирейтс и председател на Висшия организационен комитет. Третото издание включва кръгове на различни континенти и привлича собственици, развъдчици и почитатели на арабските коне от цял свят.

Изборът на Скотсдейл не е случаен. Градът е сред най-разпознаваемите центрове на арабското коневъдство в света и има дългогодишни традиции в организирането на големи конни събития.

Програмата включва различни възрастови категории при младите коне, както и класове за кобили и жребци. Събитието ще завърши с финалните шампионати, в които ще бъдат определени победителите в отделните категории.

Етапът в Аризона е важна спирка от северноамериканската част на международната серия и се очаква да събере представители на водещи развъдници и любители на чистокръвния арабски кон.