Силно представяне и много медали за иранските таекуондистки на Световното първенство по Пумсе

Състезателките на Иран впечатлиха с прецизност, дисциплина и майсторство на шампионата в Чунчон, Южна Корея

Иранските таекуондистки записаха силно представяне и спечелиха множество медали на Световното първенство по Пумсе в Чунчон 2026, Южна Корея.

С впечатляващи изпълнения, дисциплина и отдаденост състезателките представиха Иран на световната сцена, демонстрирайки сила, прецизност и високо спортно майсторство.

Спечелените отличия са резултат от години усилена подготовка, постоянство и стремеж към успех. Представянето на иранските спортистки се превърна в повод за гордост за състезателките и за всички, които подкрепят развитието на таекуондото в страната.

С медалите си от Световното първенство по Пумсе иранските таекуондистки продължават успешното си представяне на международната спортна сцена.