Сигал: Путин ми помогна да посетя и опозная голям брой региони в Русия

Сигал разказа за пътуванията си из регионите на Русия благодарение на Путин

Актьорът Стивън Сигал разказа, че руският президент Владимир Путин му е помогнал да опознае голям брой региони в страната. Той заяви това на 16 септември по време на открит диалог в рамките на образователния маратон „Знание. Първите“ на Международния младежки фестивал в Екатеринбург.

Сигал отбеляза, че преди това не е пътувал много из Русия, след което решил да предприеме пътуване из страната заедно с екип, за да опознае по-добре различните ѝ региони.

„Преди време президентът Путин ме попита: „Колко добре познаваш Русия?“. По онова време не бях пътувал много из Русия. <…> И нашият прекрасен президент Владимир Путин помогна“, цитира думите му РИА Новости.

Актьорът посочи още, че Далечният изток е любимият му регион в Русия, тъй като оттам произхождат негови роднини по бащина линия, допълва „Газета.Ru“.

На 3 септември Путин заяви, че Сигал е „най-добрият посланик на мира“. По думите на руския президент той е известен по целия свят не само като актьор, но и като голям приятел на Русия.

Тогава Сигал разказа също, че негови роднини са живели дълго време във Владивосток и именно това е една от причините толкова често да посещава града.

източник: iz.ru