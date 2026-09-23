Китайският президент Си Дзинпин многократно е подчертавал, че общите интереси между Китай и Съединените щати са повече от различията им, а двустранните отношения, подобно на гигантски кораб, трябва да бъдат насочвани стабилно напред, за да създават възможности и за двете страни и да носят ползи на целия свят.

По покана на президента на САЩ Доналд Тръмп Си Дзинпин отпътува за Съединените щати в сряда следобед за държавно посещение и среща на високо равнище с Тръмп.

С предстоящото посещение двамата президенти се очаква да осъществят взаимни визити в рамките на няколко месеца. Това ще бъде второто държавно посещение на Си Дзинпин в САЩ след първото му през 2015 г.

През май Тръмп осъществи държавно посещение в Китай, което беше първата визита на американски президент в страната от близо девет години. По време на официалния прием в Пекин Си Дзинпин подчерта значението на отношенията между двете водещи световни сили.

„Като най-важните двустранни отношения в света днес, китайско-американските отношения засягат благосъстоянието на над 1.7 милиарда души в двете страни и интересите на над 8 милиарда души по света“, каза Си.

Китайският президент многократно е подчертавал необходимостта да бъде намерен правилният начин, по който двете водещи световни сили да съжителстват и да взаимодействат. Срещата в Пекин даде нов импулс на тези усилия. Си и Тръмп са се договорили за нова визия за изграждане на конструктивни китайско-американски отношения на стратегическа стабилност през следващите три години и след това.

В същото време Си поддържа прагматичен подход към предизвикателствата и различията между двете страни.

„Предвид различните национални условия Китай и Съединените щати невинаги гледат по един и същи начин на нещата и е нормално двете водещи икономики в света от време на време да имат търкания“, каза Си на Тръмп по време на срещата им в Пусан, Република Корея, през октомври 2025 г.

За преодоляването на тези търкания Си винаги е подчертавал абсолютната необходимост от взаимно уважение и ненамеса във вътрешните работи на другата страна.

„Китай никога не залага срещу Съединените щати и никога не се намесва във вътрешните им работи. Китай няма намерение да предизвиква Съединените щати или да ги измества. Напротив, ще се радваме да видим уверени, отворени, постоянно развиващи се и проспериращи Съединени щати. По същия начин Съединените щати не трябва да залагат срещу Китай или да се намесват във вътрешните работи на Китай. Те трябва вместо това да приветстват един мирен, стабилен и проспериращ Китай“, каза Си в речта си на прием, организиран от приятелски организации в Сан Франциско през 2023 г.

В крайна сметка Си е изразявал позицията на Китай, че успехът на едната страна представлява възможност за другата, а не заплаха.

„Китай и Съединените щати имат повече общи интереси, отколкото различия. Успехът на едната страна е възможност за другата, а стабилните двустранни отношения са добри за света“, каза Си по време на разговорите си с Тръмп през май.

Както в Пусан миналата година, така и в Пекин през май тази година китайският президент използва метафората за „гигантския кораб“, за да опише китайско-американските отношения, подчертавайки ключовата роля на лидерите на двете страни за насочването на двустранните отношения в правилната посока.

„Господин президент, ние с вас сме начело на китайско-американските отношения. Трябва да се придържаме към правилния курс и да преминем през сложната обстановка“, каза китайският президент. „Трябва да насочим гигантския кораб на китайско-американските отношения стабилно напред и в правилната посока.“

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus