Си Дзинпин: Животът на хората е на първо място при спасителните операции на границата с Непал

Китайският лидер призова за максимални усилия в засегнатия високопланински район и за спешна помощ за пострадалите райони в Непал

Китайските власти трябва да поставят живота и безопасността на хората на първо място при спасителните операции след бедствието в района на китайско-непалската граница. Това заяви китайският лидер Си Дзинпин по време на заседание на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Заседанието беше посветено на спасителните и възстановителните дейности след внезапните наводнения в пограничния район.

Тежки условия затрудняват спасителите

Си Дзинпин подчерта, че бедствието е засегнало високопланински район с ниски температури, което създава сериозни затруднения и допълнителни рискове за спасителните екипи.

По думите му всички ангажирани институции трябва да действат решително и координирано, като използват ефективни и научно обосновани методи при издирването и оказването на помощ на пострадалите.

Китайският лидер призова поставените задачи да бъдат изпълнявани максимално бързо и ефективно, като основен приоритет остане спасяването на човешки живот.

Китай ще оказва спешна помощ на Непал

Си Дзинпин заяви още, че на засегнатите от бедствието райони в Непал трябва да бъде предоставена спешна помощ.

Той подчерта необходимостта да продължи и международното сътрудничество при спасителните операции и преодоляването на последиците от природното бедствие.

Изявлението идва на фона на продължаващите спасителни действия в пограничния район, където тежките климатични и географски условия допълнително усложняват работата на екипите.