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Света

Си Дзинпин: 15-ият петгодишен план на Китай отваря възможности за сътрудничество

Иван Златанов

Китайският президент Си Дзинпин заяви в неделя, че 15-ият петгодишен план на страната не е само план за собственото развитие на Китай, но и набор от възможности за сътрудничество със света.

Си направи изявлението си по време на втория ден от срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

Той заяви, че Китай ще продължи да насърчава висококачественото развитие, да разширява отварянето на страната на високо ниво, да реализира Инициативата за глобално развитие и да насърчава висококачественото сътрудничество в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, за да споделя възможностите и да просперира заедно с всички страни и да напише нова глава в усилията на Глобалния Юг да укрепва чрез единство.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus

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