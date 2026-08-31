Шейха Фатима към учениците в ОАЕ: Вие сте най-голямото богатство на нацията

„Майката на нацията“ призова младите хора да превърнат знанията, ценностите и творческите си способности в основа за бъдещето на страната

Шейха Фатима бинт Мубарак, известна като „Майката на нацията“, отправи специално послание към учениците в Обединените арабски емирства по повод началото на новата учебна година. Тя определи децата на ОАЕ като най-голямото богатство на страната и подчерта значението на техните знания, амбиции и способности за нейното бъдеще.

Според Шейха Фатима първият учебен ден поставя началото на нова глава в пътя на младите хора към знанието – път, който трябва да бъде воден от надежда и желание за принос към развитието на родината.

Знанията като инвестиция в бъдещето

В посланието си Шейха Фатима призова учениците да следват примера на предишните поколения и да останат свързани с националните ценности и идентичността на ОАЕ.

Тя ги насърчи да използват знанията, ценностите и творческите си способности, за да участват активно в развитието на своята страна.

Особено внимание беше отделено и на ролята на училището – не само като място за усвояване на знания, но и като пространство за любопитство, откривателство и изграждане на характера.

Уважение, сътрудничество и отговорност

Шейха Фатима призова младите хора да ценят напътствията на своите учители и да подкрепят съучениците си. Според нея уважението, сътрудничеството и чувството за отговорност трябва да бъдат неизменна част от образованието.

Тя насърчи учениците да не се страхуват от трудностите, а да ги приемат като възможности за учене, развитие и още една крачка към осъществяването на мечтите им.

В края на своето послание Шейха Фатима пожела на всички ученици учебна година, изпълнена със знания, успехи и постижения, като изрази надежда младото поколение да запази своята амбиция, ценности и отдаденост към родината.

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източник: www.wam.ae