„Създавайки бъдещето“: Открита лекция поставя въпроса къде са границите на човешкото

На 26 септември Националният център „Русия“ ще бъде домакин на дискусии за изкуствения интелект, човешкото мислене, киборгизацията и етичните граници на технологиите

Как технологиите променят човешкото тяло, съзнанието и представата ни за самите нас и как човекът може да запази своята идентичност в условията на бърза технологична трансформация? Тези въпроси ще бъдат във фокуса на откритата лекция „Създавайки бъдещето: границите на човешкото“.

Събитието ще се проведе на 26 септември в Националния център „Русия“.

Организаторите поставят акцент върху факта, че хората са едновременно автори и обекти на технологичните промени. В рамките на програмата ще бъдат обсъдени емоциите и тревожността, мисленето и вниманието, човешкото тяло и киборгизацията, както и етичните граници, свързани с развитието на новите технологии.

От човешкото мислене до Homo Technologicus

Програмата започва в 12:00 часа с темата „Мислещият човек“. Дискусията ще бъде посветена на онова, което традиционно принадлежи на човешкото мислене, и на промените във възприятието, когато алгоритмите поемат част от работата.

От 13:30 часа следва „Творческият човек“. Акцентът ще бъде поставен върху значението на съзиданието в трудни времена и върху изграждането на здравословни взаимоотношения с дигиталната среда.

В 15:00 часа започва дискусията „Homo Sapiens или Homo Technologicus“. Сред основните теми ще бъдат киборгизацията, етичните граници и неравенството в достъпа до новите технологии.

Финалът на събитието е предвиден за 16:00 часа с интерактивното шоу на илюзионисти „ЧУДЕСА!“.

Според организаторите именно изкуството на илюзията, което използва несъвършенствата на човешкото възприятие, поставя интересен завършек на разговора за границите на човешкото – с посланието, че способността да се изненадваме е част от онова, което ни прави хора.