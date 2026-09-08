Ние, министрите на външните работи на държавите – страни по Договора за зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия (наричан по-долу „Договорът за ЦАЗСЯО“), по повод 20-годишнината от подписването на Договора за ЦАЗСЯО в Семипалатинск,

потвърждавайки отново ангажимента си към общата цел на човечеството за постигане на свят без ядрени оръжия и признавайки катастрофалните хуманитарни последици от всяко използване или изпитание на ядрени оръжия,

подчертавайки, че създаването на зони, свободни от ядрено оръжие, е един от най-мощните универсални инструменти за предотвратяване на разпространението на ядрените оръжия и за укрепване на глобалния процес на ядрено разоръжаване,

отбелязвайки значението на Договора между Република Казахстан, Киргизката република, Република Таджикистан, Туркменистан и Република Узбекистан за приятелство, добросъседство и сътрудничество за развитието на Централна Азия през XXI век за укрепването на мира и сигурността в региона,

припомняйки, че идеята за създаване на зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия беше предложена за първи път от Република Узбекистан през септември 1993 г. на 48-ата сесия на Общото събрание на ООН,

убедени, че създаването на зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия представлява успешен пример за обединяване на усилията на държавите от региона, и подчертавайки, че това е важна стъпка към укрепването на режима за неразпространение на ядрените оръжия и процеса на ядрено разоръжаване, на регионалния и международния мир и сигурност, както и към развитието на сътрудничеството в областта на мирното използване на ядрената енергия и екологичното възстановяване на райони, засегнати от радиоактивно замърсяване,

приветствайки 35-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон и 30-ата годишнина от откриването за подписване на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, както и отдавайки почит на паметта на многобройните жертви на ядрените експлозии и техните последици във всички региони на света,

с настоящото заявяваме следното:

1. Потвърждаваме отново ангажимента си към исторически значимия Договор за ЦАЗСЯО, подписан от Република Казахстан, Киргизката република, Република Таджикистан, Туркменистан и Република Узбекистан на 8 септември 2006 г. в Семипалатинск. Като резултат от колективните усилия на петте централноазиатски държави за гарантиране на сигурността, стабилността и мира в региона, Договорът от Семипалатинск продължава да играе важна роля за укрепването на глобалния режим за разоръжаване и неразпространение. Той представлява и символичен пример за превръщането на Централна Азия от регион, в който някога активно са били изпитвани и разполагани ядрени оръжия, в един от лидерите на глобалните усилия за ядрено разоръжаване. Договорът остава първата и единствена зона от този вид, разположена изцяло в Северното полукълбо и граничеща непосредствено с две държави, притежаващи ядрено оръжие.

2. Потвърждаваме отново ключовата роля на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) като основа на международните усилия за предотвратяване на разпространението на ядрените оръжия и в крайна сметка за пълното им премахване. В тази връзка изразяваме съжаление, че 11-ата конференция за преглед на ДНЯО приключи без приемането на съдържателни резултати, което отразява продължаващите различия и липсата на доверие в областта на ядреното разоръжаване и неразпространението. Призоваваме всички държави – страни по ДНЯО, да продължат добросъвестните преговори за ефективното изпълнение на задълженията по трите взаимосвързани и взаимно подсилващи се стълба – ядреното разоръжаване, неразпространението и мирното използване на ядрената енергия.

3. С оглед на неотложните и безпрецедентни предизвикателства, застрашаващи глобалната сигурност и стабилност, изразяваме сериозна загриженост от липсата на съществен напредък в областта на ядреното разоръжаване в съответствие с член 6 от ДНЯО, както и от прекратяването на действието на ключови споразумения за контрол над въоръженията, съчетано с тревожна тенденция към модернизиране на ядрените арсенали. Същевременно отбелязваме особената отговорност на държавите, притежаващи ядрено оръжие, да участват в преговори за ядрено разоръжаване и призоваваме за спешното разработване на нови, подлежащи на проверка механизми за контрол над въоръженията с цел предотвратяване на надпревара в ядреното въоръжаване.

4. Потвърждаваме непоколебимата си подкрепа за дейността на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по прилагането на разпоредбите на ДНЯО, насърчаването на сътрудничеството в областта на мирното използване на ядрената енергия, както и прилагането на гаранции и мониторинг на ядрените програми в държавите – членки на Агенцията.

5. Настойчиво подкрепяме необходимостта от възможно най-скорошното влизане в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), с което на 24 септември 2026 г. ще се навършат точно 30 години от откриването му за подписване. В тази връзка подчертаваме необходимостта да бъде запазена и допълнително укрепена международната норма срещу ядрените опити и призоваваме за въздържане от всякакви действия, които биха могли да я подкопаят.

Подчертаваме важната роля на повишаването на осведомеността по въпросите на разоръжаването и неразпространението за изграждането на култура на мир, доверие и отговорност и отбелязваме особеното значение на ангажирането на младите хора в дискусиите по въпросите на разоръжаването и международната сигурност. Подкрепяме продължаващото популяризиране на Международния ден за информираност относно разоръжаването и неразпространението, иницииран от Киргизката република и символично отбелязван ежегодно на 5 март – датата, на която ДНЯО влиза в сила, както и свързаните с него регионални образователни инициативи.

В тази връзка отбелязваме актуалността на препоръките, съдържащи се в изследването на ООН относно образованието в областта на разоръжаването и неразпространението, както и в Програмата на генералния секретар на ООН за разоръжаването „Осигуряване на нашето общо бъдеще: програма за разоръжаване“.

6. Приветстваме подписването на 6 май 2014 г. от държавите, притежаващи ядрено оръжие, на Протокола за негативни гаранции за сигурност към Договора за зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия, както и ратифицирането му от четири държави, притежаващи ядрено оръжие. Изразяваме надежда за възможно най-скорошното приключване на процеса по ратифициране на Протокола от Съединените американски щати.

7. Изразяваме интерес към институционалното развитие на Договора за ЦАЗСЯО и към по-нататъшното разширяване на партньорствата със съществуващите зони, свободни от ядрено оръжие, с цел укрепване на глобалния режим за неразпространение на ядрените оръжия и обединяване на международните усилия за гарантиране на мира и сигурността. В този контекст приветстваме подписването на меморандуми за разбирателство с Африканската комисия по атомна енергия (AFCONE) и Организацията за забрана на ядрените оръжия в Латинска Америка и Карибския регион (OPANAL), както и провеждането в Астана на 28–29 август 2024 г. под председателството на Казахстан на втората среща на представителите на всички съществуващи зони, свободни от ядрено оръжие.

8. Отбелязваме голямото значение на укрепването на регионалната сигурност като ключов фактор за устойчивото развитие и стабилността в Централна Азия и потвърждаваме намерението си да продължим тясното сътрудничество при решаването на общите предизвикателства и заплахи.

9. Подкрепяме усилията за създаване на нови зони, свободни от ядрено оръжие, в региони, в които такива все още не съществуват, включително в Близкия изток.

10. Приветстваме приемането на резолюцията „Договор за зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия“ на 79-ата сесия на Общото събрание на ООН, както и провеждането на 5 декември 2024 г. в Ашхабад, под председателството на Туркменистан, на юбилейна среща на държавите – страни по Договора, с участието на представители на други съществуващи зони, свободни от ядрено оръжие, и международни организации.