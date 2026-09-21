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САЩ върнаха 64 културни ценности на Китай

Недялко Тенев

Сред предадените предмети са будистка статуя, скулптури, глинени фигурки и палеонтологични фосили

Съединените щати върнаха на Китай общо 64 предмета и комплекта културни ценности, произведения на изкуството и палеонтологични фосили. Двете партиди са били предадени на китайското Държавно управление за културното наследство на 16 и 18 септември съответно във Вашингтон и Ню Йорк.

Предаването е извършено от Агенцията за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и прокуратурата на Манхатън. Предметите са били иззети от американските правоохранителни органи при различни разследвания.

Сред върнатите ценности е статуя на Буда от пещера №17 в Тиенлуншан, както и различни скулптури и глинени фигурки. В Китай са върнати и палеонтологични находки, сред които фосили на динозаври и риби, както и фосилизирани динозавърски яйца.

Сътрудничеството между двете държави в тази област има дългогодишна история. На 14 януари 2009 г. Китай и САЩ подписват меморандум за разбирателство, предвиждащ ограничения върху вноса в САЩ на определени категории китайски археологически материали, както и на някои скулптури и стенописи.

В рамките на това сътрудничество американските власти вече са предавали на Китай културни ценности, изнесени от страната и впоследствие открити на територията на САЩ.

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