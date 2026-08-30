САЩ подкрепят Камбоджа с нов проект за защита на културното наследство

Вашингтон предоставя 132 хил. долара за национална дигитална база данни, а над 900 културни ценности вече са върнати в Камбоджа от Съединените щати

Камбоджа и Съединените щати задълбочават сътрудничеството си за опазване и връщане на културни ценности. Темата беше във фокуса на посещението на помощник-държавния секретар на САЩ по образователните и културните въпроси Кейт Дилън в Националния музей на Камбоджа на 28 август 2026 г.

Американският представител беше посрещнат от министъра на културата и изящните изкуства на Камбоджа Пхоеунг Сакона. В посещението участваха представители на министерството и служители на Посолството на САЩ в страната.

Над 900 културни ценности са върнати от САЩ

По време на обиколката Пхоеунг Сакона представи ролята на Националния музей за съхраняването и популяризирането на кхмерската история и култура.

Сред акцентите бяха ценни произведения и артефакти, изложени в музея, които са част от над 900 предмета, върнати в Камбоджа от Съединените щати.

Министърът благодари на американското правителство за дългогодишната подкрепа при защитата и консервацията на древните храмове, както и за сътрудничеството срещу незаконния трафик и износ на кхмерски културни ценности.

Особено значение има и работата по издирването и репатрирането на предмети, напуснали страната през десетилетията на войни и политически кризи.

132 хил. долара за дигитализация на културното наследство

През 2026 г. Съединените щати предоставят 132 000 долара чрез програмата Cultural Property Agreement Implementation Grant (CPAIG).

Средствата ще подкрепят проекта „Защита на движимото културно наследство чрез система за споделена база данни и изграждане на капацитет“.

Според Посолството на САЩ финансирането ще бъде използвано за разработването на национална дигитална база данни за културното наследство, която ще обединява инвентарни записи от ключови камбоджански институции.

Целта е страната да подобри възможностите си за регистриране, защита и възстановяване на движими културни ценности.

Сътрудничество, започнало преди повече от две десетилетия

Важна основа на отношенията между двете държави в тази област е Споразумението за културните ценности, подписано за първи път през 2003 г.

През годините механизмът се превръща в инструмент за противодействие на незаконната търговия с културни ценности и за връщането на камбоджански артефакти в страната им на произход.

От американското посолство подчертават, че САЩ продължават да подкрепят културния суверенитет на Камбоджа и опазването на богатото ѝ културно наследство.

автор: Туан Софал

източник: ams.com.kh