Санкт Петербург събира представители на над 50 държави на Международния форум на обединените култури

Форумът ще се проведе от 24 до 26 септември и ще обедини представители на културата, държавните институции, международни организации, бизнеса и медиите

От 24 до 26 септември 2026 г. ще се проведе Санктпетербургският международен форум на обединените култури.

Форумът се организира от 2012 г. и се е утвърдил като дискусионна платформа за международно сътрудничество в областта на културата и изкуството, както и за обсъждане на въпросите, свързани с развитието на съвременната културна среда.

Събитието събира представители на различни държави, националности и професионални сфери. Очакват се официални делегации от повече от 50 страни, както и дейци на културата и изкуството, представители на държавните институции, международни организации и бизнеса, експерти и водещи медии.

Форумът ще бъде и едно от ключовите събития в рамките на Годината на единството на народите на Русия, обявена с Указ на президента № 962 от 25 декември 2025 г.