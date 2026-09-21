Санкт Петербург – градът на Нева и културната столица на Русия

Основан през 1703 г., градът пази богато историческо и архитектурно наследство и е един от най-разпознаваемите центрове на руската култура

Санкт Петербург е вторият по големина град в Русия и един от най-важните исторически и културни центрове на страната. Основан е през 1703 г. от Петър I на брега на Финския залив, като историята му е тясно свързана с изграждането на Петропавловската крепост на Заячий остров.

През вековете градът получава редица неофициални имена, сред които „Северната Венеция“, „Северната Палмира“ и „Питер“. От 1712 г. той изпълнява ролята на столица на Руската империя, като след революционните събития от 1917 г. столицата е преместена в Москва през 1918 г.

Санкт Петербург впечатлява със своите канали, мостове, дворци и музеи. Историческият център на града и свързаните с него архитектурни ансамбли са част от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Един от най-тежките периоди в историята му е блокадата на Ленинград по време на Втората световна война, продължила близо 900 дни. Градът не е превзет от германските сили, но блокадата причинява огромни човешки жертви и остава сред най-трагичните страници в историята му.

Санкт Петербург е свързан и с имената на множество световноизвестни личности в литературата, музиката и изкуството. Сред родените в града са Александър Блок, Йосиф Бродски, Дмитрий Шостакович, Анна Павлова и Владимир Набоков.

Днес Санкт Петербург продължава да бъде сред водещите културни, научни и икономически центрове на Русия, съчетавайки наследството на имперската епоха със съвременния облик на многомилионен град.