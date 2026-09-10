Самолетът на Зеленски бил близо до дрон при излитане от Молдова, заяви норвежкият премиер

Полетът на украинския президент за Норвегия е бил забавен заради временно затваряне на молдовското въздушно пространство

Самолетът на украинския президент Володимир Зеленски е бил изложен на заплаха от дрон при подготовката си за излитане от Молдова за Норвегия. Това заяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, който каза, че машината „едва не е била ударена“.

Стьоре обаче не посочи източника на информацията си, нито колко близо е преминал безпилотният апарат до самолета. По-късно от норвежкото правителство уточниха, че не е известно дали е съществувала непосредствена опасност за президентския самолет.

Молдовските власти потвърдиха, че въздушното пространство на страната е било временно затворено заради навлизане на дронове, което е забавило излитането на Зеленски и други полети. Самолетът е получил разрешение да излети след отпадане на опасността.

Според молдовските власти два руски дрона са навлезли във въздушното пространство на страната. Единият е паднал в поле и е предизвикал пожари, без да има пострадали. Части от апарата са били открити от специалисти, като първоначалните данни сочат характеристики, сходни с дрон от типа „Геран“.

Зеленски е пътувал за Осло, за да присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V.