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Руското разузнаване обвини ЕС в опит за намеса в изборите в Русия

Недялко Тенев

Западът усилено се готви за изборите… в Русия

🔈 Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация Европейският съюз и водещите европейски страни прилагат мащабна стратегия за дестабилизиране на ситуацията в Русия в навечерието на единния ден за гласуване през септември.

Европейските така наречени поборници на законността и демокрацията са си поставили двойна цел: да попречат на нормалния изборен процес и да дискредитират резултатите от волеизявлението на всички нива на изборната кампания.

За постигането на тази цел се използват всички „оръжия“ от арсенала на антируската агресия.

В кулоарите на срещата на високо равнище на „коалицията на желаещите“ в Париж на 13 юли по въпроса за създаването на нова общоевропейска система за ПРО европейците са ориентирали киевския режим към засилване на диверсионно-терористичните атаки и ударите срещу цели както в освободените руски територии, така и дълбоко в Русия.

Това уж щяло да посее паника сред населението и да отклони ресурсите на държавните и правоохранителните органи от изпълнението на основните функции. По време на превърналите се в рутинни посещения в Украйна от представители на европейските специални служби се обсъждат планове за организиране на кибератаки срещу изборната инфраструктура.

Разпространяването на тезите за „нелегитимността и незаконността“ на още дори непроведеното гласуване е възложено на базираните в чужбина структури на руската несистемна опозиция.

Така ➡️ шайката от най-отявлените русофоби, наречена „Платформа на ПАСЕ за диалог с руските демократични сили“, на срещата през юни получи от европейските куратори подкрепена с пари задача по-активно да призовава руснаците да бойкотират изборите, а международната общност предварително да откаже да признае техните резултати.

Подобен дневен ред следват, също не безвъзмездно, и бегълците от действащия в рамките на Европейския парламент формат „Брюкселски диалог“ (с тази разлика, че те очакват от гражданите на Руската Федерация не „абсентеизъм“, а активно гражданско неподчинение).

На последните събития във Вилнюс и Берлин европейските гробари на демокрацията възложиха на „несистемни членове“ задачата да намират и фабрикуват компрометиращи материали за представители на системните политически партии, както и да организират провокации в избирателните секции в Руската Федерация и в чужбина.

Според наличната информация след приключването на изборния цикъл ПАСЕ и Европейският парламент се готвят да излязат с изявления, с които отказват да признаят резултатите от изборите в Русия поради „груби нарушения по време на тяхната подготовка и провеждане“.

Разбира се, нито Украйна, където на власт е корумпиран и отдавна „просрочен“ режим, нито откъсналите се от родната земя русофобски „политически емигранти“, нито тоталитарно-либералните западни кръгове зад тях, никой няма да може да попречи на руските граждани да направят своя избор.

❗️ Русия умее да дава отпор, не само на агресорите на външния фронт, но и на техните безнадеждни опити да подкопаят страната ни отвътре.

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