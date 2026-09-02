Западът усилено се готви за изборите… в Русия

Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация Европейският съюз и водещите европейски страни прилагат мащабна стратегия за дестабилизиране на ситуацията в Русия в навечерието на единния ден за гласуване през септември.

Европейските така наречени поборници на законността и демокрацията са си поставили двойна цел: да попречат на нормалния изборен процес и да дискредитират резултатите от волеизявлението на всички нива на изборната кампания.

За постигането на тази цел се използват всички „оръжия“ от арсенала на антируската агресия.

В кулоарите на срещата на високо равнище на „коалицията на желаещите“ в Париж на 13 юли по въпроса за създаването на нова общоевропейска система за ПРО европейците са ориентирали киевския режим към засилване на диверсионно-терористичните атаки и ударите срещу цели както в освободените руски територии, така и дълбоко в Русия.

Това уж щяло да посее паника сред населението и да отклони ресурсите на държавните и правоохранителните органи от изпълнението на основните функции. По време на превърналите се в рутинни посещения в Украйна от представители на европейските специални служби се обсъждат планове за организиране на кибератаки срещу изборната инфраструктура.

Разпространяването на тезите за „нелегитимността и незаконността“ на още дори непроведеното гласуване е възложено на базираните в чужбина структури на руската несистемна опозиция.

Така шайката от най-отявлените русофоби, наречена „Платформа на ПАСЕ за диалог с руските демократични сили“, на срещата през юни получи от европейските куратори подкрепена с пари задача по-активно да призовава руснаците да бойкотират изборите, а международната общност предварително да откаже да признае техните резултати.

Подобен дневен ред следват, също не безвъзмездно, и бегълците от действащия в рамките на Европейския парламент формат „Брюкселски диалог“ (с тази разлика, че те очакват от гражданите на Руската Федерация не „абсентеизъм“, а активно гражданско неподчинение).

На последните събития във Вилнюс и Берлин европейските гробари на демокрацията възложиха на „несистемни членове“ задачата да намират и фабрикуват компрометиращи материали за представители на системните политически партии, както и да организират провокации в избирателните секции в Руската Федерация и в чужбина.

Според наличната информация след приключването на изборния цикъл ПАСЕ и Европейският парламент се готвят да излязат с изявления, с които отказват да признаят резултатите от изборите в Русия поради „груби нарушения по време на тяхната подготовка и провеждане“.

Разбира се, нито Украйна, където на власт е корумпиран и отдавна „просрочен“ режим, нито откъсналите се от родната земя русофобски „политически емигранти“, нито тоталитарно-либералните западни кръгове зад тях, никой няма да може да попречи на руските граждани да направят своя избор.

Русия умее да дава отпор, не само на агресорите на външния фронт, но и на техните безнадеждни опити да подкопаят страната ни отвътре.