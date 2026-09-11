Арег Агасарян коментира достъпността на изборите, използваните технологии и ролята на чуждестранните експерти

Организацията на изборите в Русия, достъпността на гласуването за гражданите и оценките на чуждестранните експерти са сред основните теми в новия епизод на „Подкаст на Руския дом“.

Гост в изданието е Арег Агасарян, заместник-председател на Обществения съвет към Россотрудничество.

В разговора се поставят въпросите за основните принципи на руската избирателна система и за значението на удобството и достъпността на изборния процес за гражданите. Обсъжда се и какво прави впечатление на чуждестранните експерти, когато се запознават на място с организацията на гласуването в Русия.

Според Агасарян Русия трябва да постави по-силен акцент върху възможността международни експерти сами да наблюдават изборните процедури и използваните технологии.

„Време е да се откажем от ситуацията, в която Русия трябва да доказва качеството на избирателната си система на някого. Трябва да каним чуждестранни експерти, да отворим избирателни секции, да демонстрираме технологиите и да предложим да сравним конкретни процедури. Личният опит е най-добрият аргумент“, казва Агасарян.

Новият епизод разглежда още технологичните решения при организирането на изборите и възможностите международните наблюдатели да получат непосредствена представа за начина, по който протича гласуването.

Епизодът на „Подкаст на Руския дом“ е достъпен във VK Video, RuTube и YouTube.