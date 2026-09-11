петък, септември 11, 2026
Последни:
Света

Руският дом представя подкаст за избирателната система в Русия

Недялко Тенев

Арег Агасарян коментира достъпността на изборите, използваните технологии и ролята на чуждестранните експерти

Организацията на изборите в Русия, достъпността на гласуването за гражданите и оценките на чуждестранните експерти са сред основните теми в новия епизод на „Подкаст на Руския дом“.

Гост в изданието е Арег Агасарян, заместник-председател на Обществения съвет към Россотрудничество.

В разговора се поставят въпросите за основните принципи на руската избирателна система и за значението на удобството и достъпността на изборния процес за гражданите. Обсъжда се и какво прави впечатление на чуждестранните експерти, когато се запознават на място с организацията на гласуването в Русия.

Според Агасарян Русия трябва да постави по-силен акцент върху възможността международни експерти сами да наблюдават изборните процедури и използваните технологии.

„Време е да се откажем от ситуацията, в която Русия трябва да доказва качеството на избирателната си система на някого. Трябва да каним чуждестранни експерти, да отворим избирателни секции, да демонстрираме технологиите и да предложим да сравним конкретни процедури. Личният опит е най-добрият аргумент“, казва Агасарян.

Новият епизод разглежда още технологичните решения при организирането на изборите и възможностите международните наблюдатели да получат непосредствена представа за начина, по който протича гласуването.

Епизодът на „Подкаст на Руския дом“ е достъпен във VK Video, RuTube и YouTube.

Вижте още

До 1 октомври се приемат заявки за Световния шампионат по руски език за чужденци

Недялко Тенев

Владивосток събира представители на над 80 държави за XI Източен икономически форум

Недялко Тенев

Първият звънец прозвуча в училището към Посолството на Русия в България

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest