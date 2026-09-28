Юрий Жданов заяви, че западната военна и финансова подкрепа за Украйна според Москва води до удължаване и ескалация на конфликта

Русия ще продължи и ще засили ударите по военни обекти в Киев в отговор на украински атаки, заяви ръководителят на делегацията на Руската федерация на преговорите във Виена по въпросите на военната сигурност и контрола над въоръженията Юрий Жданов по време на 1146-ото пленарно заседание на Форума на ОССЕ за сътрудничество в областта на сигурността.

В изказването си Жданов коментира обявена от украинския президент Володимир Зеленски 40-дневна операция, която руският представител определи като насочена към „разгром на Русия“.

Той направи паралел и с украинското контранастъпление от 2023 г., като заяви, че въпреки продължителната подготовка и предоставеното западно въоръжение то е довело до сериозни загуби за украинските сили.

Москва обвинява Киев в атаки срещу цивилни обекти

В изказването си руският представител отправи обвинения към украинските сили за нападения срещу цивилното население и заяви, че на 19 и 20 септември е бил предприет опит за масирана атака с безпилотни летателни апарати и крилати ракети „Фламинго“.

Според представената от Жданов позиция действията са били насочени към нарушаване на изборния процес в Русия.

Той заяви, че в отговор руските въоръжени сили ще продължат и ще засилят ударите по военни обекти в Киев.

По думите му между 1 август и 22 септември руските сили са нанесли удари с високоточно оръжие и дронове по повече от 160 обекта, сред които предприятия от украинския военнопромишлен комплекс, енергийна, транспортна и пристанищна инфраструктура, както и места за сглобяване, съхранение и подготовка на ударни безпилотни средства.

Русия твърди, че запазва стратегическата инициатива

Жданов оспори представянето на действията на украинските сили като значителни успехи на бойното поле.

Според данните, посочени от него, от началото на годината руските въоръжени сили са установили контрол над повече от 5300 квадратни километра територия и над 220 населени места.

Тези данни и останалите твърдения за развитието на бойните действия са представени от руската страна в рамките на изказването.

Критики към европейската политика

Значителна част от позицията на руския представител беше насочена към европейските държави и подкрепата им за Украйна.

Жданов заяви, че европейските страни са вложили значителни финансови средства в подкрепа на Киев и в увеличаване на военните бюджети на държавите от ЕС и НАТО.

Той посочи и плановете за повишаване на европейската военна готовност до 2030 г., като разкритикува продължаващото предоставяне на оръжие, финансова и друга помощ на Украйна.

Според позицията на Москва подобна подкрепа не допринася за уреждането на конфликта, а води до неговото удължаване и допълнителна ескалация.

Москва с призив към европейските държави

В края на изказването си Жданов призова европейските държави, подкрепящи Украйна, да оценят рисковете и възможните последици от засилената милитаризация и от задълбочаването на конфронтацията между Русия и НАТО и ЕС.

Руският представител повтори позицията на Москва, че руските въоръжени сили запазват стратегическата инициатива в зоната на бойните действия и че поставените от Русия цели ще бъдат постигнати.