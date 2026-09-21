Обучението включва видеолекции, практически упражнения и тестове, а платформата разполага и с програми за деца и педагози

Руската образователна платформа „Универсариум“ предоставя онлайн курсове, разработени в сътрудничество с водещи университети и преподаватели в страната. Целта е различни образователни програми да бъдат достъпни дистанционно независимо от местоположението на обучаващите се.

В платформата са представени десетки направления, сред които филология, културология, руски език и литература, история, философия, математика, физика, химия, биология, медицина и информационни технологии.

Предлагат се също курсове по роботика, дизайн, кино и анимация, мениджмънт, педагогика, инженерни науки и други области.

Обучение изцяло онлайн

Курсовете се провеждат в онлайн формат и включват видеолекции, презентации, домашни задачи, практически упражнения и тестове. Според представената информация след успешно завършване на курс се издава сертификат.

Освен програмите за възрастни платформата предлага и онлайн школата „Универсариум за деца“, която включва кратки образователни и познавателни модули.

За преподаватели е разработена системата „Траектория“, предназначена за оценяване на професионалните компетенции и повишаване на квалификацията.