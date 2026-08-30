Въоръжените сили на Русия са установили контрол над населените места Великий Прикол и Садки в Сумска област.

Това съобщи на 30 август Министерството на отбраната на Руската федерация.

„Подразделенията на войсковата групировка „Север“ в резултат на активни действия установиха контрол над населените места Великий Прикол и Садки в Сумска област“, се посочва в съобщението на ведомството.

Освен това, според руското Министерство на отбраната, в Харковска област са били нанесени удари по формирования на четири механизирани и една мотопехотна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), както и по две бригади на териториалната отбрана.

Операциите са били проведени в районите на населените места Приколотное, Гогино, Слатино, Избицкое, Новоалександровка и Подсреднее.

Същия ден от руското военно министерство съобщиха още, че оператори на безпилотни летателни апарати „Молния-2“ от войсковата групировка „Север“ са нанесли удар по укрепен опорен пункт и укрития на подразделения на ВСУ в Харковска област. Според руската страна целите са били унищожени.

От ведомството допълват, че екипите с дронове редовно нанасят удари по бронирана техника на украинските сили, включително по техника чуждестранно производство.

източник: iz.ru