Руските войски са поразили локомотиви и военни ешелони в Днепропетровска, Запорожка, Полтавска, Николаевска и Одеска област.

Това съобщи на 14 септември Министерството на отбраната на Русия.

„Руските въоръжени сили продължават систематичните удари по обекти от транспортната инфраструктура на противника“, се казва в съобщението.

От ведомството уточняват, че ударите са нанесени с ударни безпилотни летателни апарати „Геран-4 сикер“. Според руското Министерство на отбраната целта е била ограничаване на логистичните възможности на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В публикувани кадри са показани моменти от ударите на руските реактивни дронове, както и последващ контрол на резултатите от пораженията по железопътния транспорт.

На 13 септември руското Министерство на отбраната съобщи също, че руската армия е нанесла удари по обекти в Одеса и Одеска област, за които твърди, че са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Според руската страна в Одеса са били атакувани логистичните центрове „Палма“, Raben-Ukraine и „Одеса-22“. От министерството заявяват, че през тези обекти са преминавали товари, предназначени за осигуряване на украинските войски.

източник: iz.ru