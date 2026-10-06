Русия порази стратегически важни центрове за данни, използвани от ВСУ

Министерството на отбраната: Руските въоръжени сили поразиха четири стратегически важни центъра за данни, използвани от ВСУ

Руските войски са нанесли удари по четири центъра за данни в големи украински градове, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

„Поразени са центровете за обработка на данни „Парковий“, „Укртелеком“, „Гига“ и „Подолски“, които са важни стратегически обекти на Въоръжените сили на Украйна“, заявиха от ведомството.

От министерството допълват, че целите са били атакувани с ударни безпилотни летателни апарати на бригада „Варяг“.

Според руското Министерство на отбраната през последните седмици руската армия е засилила ударите срещу украински центрове за данни, които по твърдения на ведомството предоставят комуникационни и интернет услуги, както и разузнавателни данни на ВСУ.

За период от две седмици са били поразени обекти на компаниите „Дримлайн“, „Киевстар“, „Водафон“, „Датагруп“ и „Омега Телеком“ в Киев. Последната компания във вторник е обявила, че нейният център за данни е преустановил работа.

Освен това под удар са попаднали центрове за обработка на данни в Одеса и Николаев.

източник: ria.ru