Руското Министерство на отбраната: В Киев е поразен център за обработка на данни на компанията „Vodafone“, обслужващ украинските въоръжени сили

Руските военни са атакували през нощта в Киев център за обработка на данни на доставчика „Vodafone“, който според руското Министерство на отбраната е работил за украинската армия.

„В Киев е поразен център за обработка на данни на компанията „Vodafone“, която е една от най-големите компании, предоставящи услуги за мобилна връзка и високоскоростен интернет на Въоръжените сили на Украйна, включително за предаване на разузнавателни данни“, се посочва в съобщението на руското военно ведомство.

Според Министерството на отбраната на Русия са били поразени още:

В Киевска област – логистичен център „Залмер Груп“ в Красиловка, където според руската страна са били съхранявани военни стоки, предоставени от западни държави;

– логистичен център „Залмер Груп“ в Красиловка, където според руската страна са били съхранявани военни стоки, предоставени от западни държави; В Одеска област – разпределителен хъб „Дрон Калинш“ в Иличовка, където според съобщението са се намирали FPV дронове-прехващачи;

– разпределителен хъб „Дрон Калинш“ в Иличовка, където според съобщението са се намирали FPV дронове-прехващачи; В пристанище Килия – щабът на база „Изток“ на Военноморските сили на Украйна, пункт на украинската гранична служба, обекти от пристанищната инфраструктура и четири хранилища с имущество на украинските въоръжени сили;

– щабът на база „Изток“ на Военноморските сили на Украйна, пункт на украинската гранична служба, обекти от пристанищната инфраструктура и четири хранилища с имущество на украинските въоръжени сили; В Николаев – два склада за безпилотни летателни апарати и бойни части за тях.

Освен това руското Министерство на отбраната твърди, че в Черно море е бил поразен товарен кораб, който е превозвал към Одеса продукция, предназначена за украинската армия.

Според публикацията в петък руските сили са поразили центъра за данни „Датагруп“, който, по твърдения на руската страна, е участвал и в предаването на разузнавателна информация за украинските въоръжени сили.

В сряда е бил атакуван и центърът за обработка на данни New-Telco, определен в публикацията като един от ключовите обекти за обмен на интернет трафик на украинското Министерство на отбраната.

В четвъртък украински медии са съобщили, че най-малко 11 интернет доставчици и хостинг компании са се сблъскали с прекъсвания в работата и повреди на оборудването. Ден по-рано за проблеми с излъчването са съобщили телевизионните канали „Новости.Live“, „Армия TV“, „Ние – Украйна+“ и „Обществено“.

Руската страна заявява, че в отговор на украински атаки нанася удари по центрове за вземане на решения, заводи и складове, които според Москва се използват от украинските военни съвместно със специалисти от НАТО. При операциите се използват ударни безпилотни летателни апарати и високоточни оръжия с голям обсег, се посочва още в предоставения текст.

източник: ria.ru