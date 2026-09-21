Министерството на отбраната на Русия: Руските сили са поразили кораби с военни товари за ВСУ в Одеска област

Руските войски са атакували през нощта в Одеска област плавателни съдове с товари, предназначени за украинската армия, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

„Поразени са: в пристанището на Одеса – морски съд тип „сухотоварен кораб“, доставил товари, предназначени за осигуряване на Въоръжените сили на Украйна; в пристанището на Измаил – обекти от пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение“, се посочва в съобщението на ведомството.

Освен това, според руското Министерство на отбраната, в Черно море е бил атакуван сухотоварен кораб, превозващ към Одеса товари за украинските сили.

Руската страна съобщава и за нанесени удари по цели в Киевска област. Сред тях са логистичният център BDU Logistic, за който Москва твърди, че е използван за съхранение и разпределение на продукция за украинските въоръжени сили, както и газоразпределителна станция в Боярка, която според руското ведомство е осигурявала газ за предприятия от украинския военно-промишлен комплекс.

При атаките са били използвани безпилотни летателни апарати.

Руското Министерство на отбраната посочва, че ударите са част от действията срещу командни центрове, предприятия и складове, използвани от украинските въоръжени сили. Според Москва за тези операции се използват ударни дронове и високоточни оръжия с голям обсег.

Посланикът за специални поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник заяви по-рано, че Украйна използва морските маршрути за доставка на въоръжение. По думите му през последните три години през пристанищата в Одеска област са преминали около осем хиляди плавателни съда с военни товари.

източник: ria.ru