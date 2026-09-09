Въоръжените сили на Русия поеха контрол над населеното място Озерное в Харковска област.

Това съобщи на 9 септември Министерството на отбраната на Руската федерация.

„В резултат на активни действия населеното място Озерное в Харковска област премина под контрола на руските войски“, се посочва в съобщението.

От руското военно ведомство заявяват още, че подразделенията на групировката войски „Север“ продължават да стесняват вътрешния обръч около украинските формирования.

Според Министерството на отбраната на Русия руските сили са нанесли удари по подразделения на Въоръжените сили на Украйна в районите на Мала Вълча, Комисарово и Бузово. По данни на ведомството по външния обръч са поразени жива сила и техника на противника в районите на Новоалександровка, Приколотное и Олховатка.

Руското министерство твърди, че за последното денонощие украинските сили са загубили до 35 военнослужещи, една бойна бронирана машина, два четириколесни мотоциклета и четири наземни роботизирани комплекса.

На 9 септември Министерството на отбраната на Русия съобщи още, че руската армия е поразила кораб с военен товар по време на придвижването му към пристанището на Одеса.

Освен това, според руското военно ведомство, в морското пристанище на Николаев са били поразени четири резервоара с гориво-смазочни материали и склад с военно имущество, предназначени за снабдяването на украинските войски.

източник: iz.ru