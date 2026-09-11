Русия отбелязва победата на ескадрата на адмирал Ушаков при нос Тендра

Морската битка през 1790 г. завършва с победа на руския флот над османската ескадра

Днес в Русия се отбелязва Ден на воинската слава, посветен на победата на руската ескадра под командването на Фьодор Ушаков над османския флот при нос Тендра през 1790 година.

Двудневното морско сражение се провежда край остров Тендра по време на Руско-турската война от 1787–1792 г.

Руската ескадра на контраадмирал Ушаков разполага с 10 линейни кораба, 6 фрегати и 20 спомагателни съда, въоръжени с общо 826 оръдия.

Срещу нея се изправя османският флот под командването на капудан паша Хюсеин, включващ 14 линейни кораба, 8 фрегати и 23 по-малки плавателни съда, разполагащи общо с около 1400 оръдия.

След около час и половина сражение османската ескадра започва отстъпление. На следващия ден корабите на Ушаков продължават преследването на противника, който се насочва към Босфора.

В хода на бойните действия руснаците пленяват линейния кораб „Мелеки-Бахри“, а няколко други османски кораба са унищожени.

Победата при Тендра подпомага действията на руските сили по Дунав. Осигурена е възможност за придвижване на гребната флотилия и участието ѝ в операциите срещу редица османски крепости.

Сред последвалите ключови военни събития е превземането на Измаил от руските войски под командването на Александър Суворов.

Битката при Тендра остава една от най-известните победи в кариерата на Фьодор Ушаков и заема важно място в руската военноморска история.