Датата е част от руския календар на воинската слава и е свързана с капитулацията на Япония през септември 1945 година

На 3 септември в Русия се отбелязва Денят на победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война, включен сред дните на воинската слава на страната.

Годишнината е свързана със събитията от август и септември 1945 г., когато Съветският съюз се включва във войната срещу Япония в заключителния етап на Втората световна война.

СССР обявява война на Япония на 8 август 1945 г., а на следващия ден съветските сили започват мащабна офанзива срещу японската Квантунска армия в Манджурия.

Съветската офанзива в Далечния изток

Военните действия се развиват с голяма скорост. Съветските сухопътни сили пробиват японските отбранителни линии, докато авиацията атакува военни обекти, транспортни възли, летища и пристанища.

Операцията се превръща в един от факторите, ускорили окончателното решение на Япония да прекрати военните действия.

На 15 август 1945 г. японският император Хирохито обявява пред населението решението за приемане на условията за капитулация.

Капитулацията е подписана на борда на „Мисури“

Официалният Акт за капитулация на Япония е подписан на 2 септември 1945 г. на борда на американския боен кораб USS „Мисури“ в Токийския залив.

С подписването му формално приключва Втората световна война.

В руската историческа интерпретация се поставя силен акцент върху ролята на Червената армия и разгрома на Квантунската армия за ускоряването на японската капитулация. В по-широката историческа оценка краят на войната се разглежда като резултат от съвкупност от военни и политически фактори, включително съветското настъпление, продължителната война на САЩ и съюзниците в Тихия океан и атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки.

След края на бойните действия съветското ръководство награждава голям брой участници в далекоизточните операции с ордени и медали.

Днес 3 септември се отбелязва в Русия като ден, посветен на победата над Япония и окончателния край на най-мащабния военен конфликт в историята.