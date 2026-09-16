Русия обвинява страна от НАТО в „опасни маневри“ близо до военен кораб

Москва твърди, че датските военни хеликоптери многократно са рискували да се сблъскат с руски кораби в международни води

Датски военен хеликоптер е извършил опасни маневри близо до руски военен кораб в Балтийско море, заяви руският посланик в Дания в отговор на обвинението на членката на НАТО, че корабът е проявил безразсъдно поведение.

Инцидентът допълнително изостря напрежението между Русия и водения от САЩ военен блок, тъй като европейските му членове се стремят да предоставят повече оръжия на Украйна.

Срещата беше съобщена за първи път от Дания във вторник. Според кратко изявление на датските въоръжени сили, неназована руска фрегата е изстреляла сигнални ракети по малък хеликоптер Fennec предната вечер, докато екипажът му е фотографирал плавателния съд по време на „рутинна мисия“. Една от сигналните ракети „е преминала близо до самолета“, съобщиха военните.

Датски официални лица заявиха, че срещата се е състояла в международни води край Гедсер, град в южния край на датския остров Фалстер, от другата страна на западното Балтийско море на страната на Германия. Датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви, че руският посланик е бил призован, описвайки инцидента като „напълно неприемлив“.

Датският премиер Мете Фредериксен осъди това, което тя определи като „безразсъдни действия от страна на Русия спрямо датските военни по време на рутинен прелет“.

Руският посланик Владимир Барбин заяви в Telegram, че Москва „ще разследва щателно всички обстоятелства около инцидента“.

„Това обаче не е първият път, в който хеликоптери на датските военновъздушни сили извършват опасни маневри близо до руски военни кораби, когато са в морето и извън териториалните води на Дания“, добави той.

„Опитите на датската страна да обясни провокативните действия на хеликоптера срещу руската фрегата като „рутинна практика“ пораждат сериозна загриженост относно възможните последици от подобно безразсъдство“, каза Барбин.

Руският пратеник посочи подобен епизод от август 2025 г., когато Москва обвини датски военен хеликоптер, че е летял опасно близо до руския противолодъчен кораб „Вицеадмирал Кулаков“ източно от германския остров Фемарн. Русия заяви, че самолетът е рискувал да се сблъска с кораба и се оплака, че екипажът му не е установил радиовръзка, нито е реагирал на предупрежденията.

Барбин заяви също, че Дания е отхвърлила руските предложения за споразумение за предотвратяване на инциденти в морето и във въздуха.

източник: www.rt.com