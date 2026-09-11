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Русия и Виетнам укрепват научното сътрудничество с нова лаборатория в Ханой

Недялко Тенев

Владимир Путин и То Лам откриха дистанционно нова научна лаборатория в столицата на Виетнам

Отношенията между Русия и Виетнам продължават да се развиват в различни области, като специален акцент се поставя върху разширяването на научното и технологичното сътрудничество между двете страни.

Нов етап в това партньорство поставя откриването на нова лаборатория в Ханой, което се състоя чрез видеовръзка с участието на руския президент Владимир Путин и генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам То Лам.

Новото научно звено ще бъде насочено към развитието на съвместни изследвания и обмен на експертен опит между руски и виетнамски учени.

Лабораторията в Ханой е част от усилията за задълбочаване на научните връзки между двете държави и създаване на нови възможности за сътрудничество в областта на високите технологии, научните разработки и иновациите.

Подробности за дейността на лабораторията и значението ѝ за руско-виетнамското партньорство представя в репортажа си кореспондентът на Първи канал Наталия Люблинская.

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