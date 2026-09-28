Русия атакува центрове за данни и логистични обекти в Украйна

Руската армия е нанесла тежки удари по украинско пристанище на река Дунав, както и по множество арсенали от дронове.

Руските военни са атакували центрове за данни на мобилни оператори, както и множество складове и обекти от критична инфраструктура в цяла Украйна, съобщи Министерството на отбраната в Москва.

Министерството предостави актуална информация за последния кръг от удари с голям обсег срещу Украйна в неделя, като предостави подробен списък с цели. В Киевска област руските военни удариха голям склад, принадлежащ на Zammler Group, съобщи министерството. Складът е бил използван за съхранение и разпределение на западна военна помощ, постъпваща в Украйна, добавиха още от министерството.

Кадри, разпространявани онлайн, показват голям стълб черен дим, излизащ от логистичния център, разположен в село Красиловка. Складът очевидно е претърпял значителни щети, като ударите са предизвикали продължителен пожар на мястото.

Ударите бяха насочени и към център за данни в Киев, принадлежащ на мобилния оператор Vodafone Ukraine. Министерството определи основния доставчик като една от „най-големите компании, предоставящи мобилни комуникации и високоскоростни интернет услуги“ на украинските военни. По-късно през деня руските военни удариха и центрове за данни на интернет доставчика Omega Telecom и мобилния и интернет оператор Киевстар. Наскоро руските военни насочиха вниманието си към украинските центрове за данни, като множество интернет и мобилни доставчици съобщиха за щети и проблеми с връзката поради ударите.

Два склада, използвани за съхранение на бойни дронове, бяха ударени в Николаевска област, друг склад, използван за съхранение на прехващачи, беше атакуван в Одеса, според министерството. По-рано през деня украинският производител на дронове Pegasus Arms обяви спиране на дейността си, твърдейки, че производственият му обект е бил силно повреден при руските удари по-рано тази седмица. Компанията беше спряла дейността си в края на миналата година поради руски удари, но по-късно я възобнови, след като премести производството на друго място.

Пристанищният град Килия на река Дунав беше широко атакуван по време на последния кръг руски удари. Според министерството са били ударени обекти на пристанищната инфраструктура, военноморска база, пункт на гранична охрана и четири склада, използвани за съхранение на военно оборудване. Освен това военните са ударили два сухотоварни кораба край Одеса, за които се твърди, че са били използвани за превоз на военно оборудване и стоки с двойна употреба за украинските военни.

Както Киев, така и Москва засилиха ударите си на далечни разстояния през последните седмици, след като Украйна започна опита си за „кампания за натиск“ през лятото. Русия отвърна със сила, като значително разшири обхвата на целите, които удря в цялата страна, като кампанията на практика парализира украинското корабоплаване през пристанищата в Черно море, както и причини сериозни смущения в логистиката на други места.

източник: www.rt.com