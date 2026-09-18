„Ростех“ започна серийни доставки на новия руски самолетен двигател ПД-8

Двигателят е предназначен за гражданската авиация и според производителя е преминал над 6500 часа сертификационни изпитания

Обединената двигателостроителна корпорация, част от руския държавен холдинг „Ростех“, разработи новия самолетен двигател ПД-8, чието серийно производство вече е започнало. По данни на производителя първите два серийни двигателя са доставени на клиент през август 2026 г.

ПД-8 е разработен с използването на технологии и инженерни решения от по-големия двигател ПД-14. Заявената тяга при излитане е около 8 тона, а сухото тегло – приблизително 1,7 тона, или около 2,3 тона заедно с гондолата.

Според „Ростех“ при разработването са използвани 25 критични технологии и материали, като 17 от тях са нови. Сред тях са топлоустойчиви сплави, нови системи за охлаждане и технологии за дигитално проектиране. Производителят посочва още използването на свръхзвукова степен на турбината за високо налягане и конструктивни решения, насочени към намаляване на разхода на гориво.

Преди сертифицирането двигателят е преминал комплекс от изпитания, при които според предоставените данни са натрупани над 6500 часа работа. Тестовете са включвали работа при обледяване и градушка, както и изпитания за попадане на вода и удар с птици.

По предоставената информация ПД-8 е получил типов сертификат през юни 2026 г., а през август са започнали първите серийни доставки.

Двигателят е част от програмата на Русия за увеличаване на местното производство на компоненти за гражданската авиация и намаляване на зависимостта от чуждестранни авиационни технологии.