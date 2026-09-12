Россотрудничество представя своя щанд на Международния младежки фестивал 2026

Агенцията кани участниците и гостите да разгледат отблизо специалното ѝ пространство в рамките на международния форум

Россотрудничество участва в Международния младежки фестивал 2026 със собствено пространство, което представя дейността и инициативите на агенцията пред младите участници от различни държави.

Организацията отправи покана към посетителите да разгледат щанда ѝ и да се запознаят отблизо с неговото оформление и възможностите, които предлага.

Участието е част от програмата на агенцията на международния форум, който събира млади хора и представители на различни култури.

Щандът е замислен като място за срещи, общуване и представяне на инициативи, насочени към международното младежко сътрудничество и културния обмен.

Международният младежки фестивал 2026 предоставя възможност на участниците да установяват нови контакти, да обменят идеи и да се запознават с проекти и организации от различни страни.