Россотрудничество представи пространството „Русия е с вас“ на Международния младежки фестивал 2026
Специалният щанд в Екатеринбург съчетава култура, технологии и международно сътрудничество и дава възможност на младежите да представят свои проекти
На 13 септември Россотрудничество за първи път откри собствено пространство в рамките на Международния младежки фестивал 2026 в Екатеринбург. Щандът носи името „Русия е с вас“ и е замислен като място за среща между културата, съвременните технологии и международното младежко сътрудничество.
Една от основните инициативи е специален офис за проекти, разположен в мултимедийна матрьошка. Там участниците във фестивала могат да представят свои идеи и инициативи.
По думите на заместник-ръководителя на Россотрудничество Константин Колпаков първите 20 одобрени инициативи ще получат финансиране чрез програмата за микрогрантове на организацията.
Култура и технологии в едно пространство
Откриването беше съпроводено от танцовия флашмоб „Улови народния ритъм“, както и от музикални изпълнения на балалаечника Никита Мокан и „Баян Микс“. Първият ден от програмата премина под мотото „Русия помага“.
Посетителите на „Русия е с вас“ имат възможност да се запознаят с различни аспекти от руската история, природа и култура, както и да участват в разнообразни майсторски класове.
Сред по-необичайните технологични атракции е високотехнологична шапка ушанка, чрез която участниците могат да проверят дали интересите им са по-силно насочени към хуманитарните или техническите науки.
Пространството на Россотрудничество ще бъде част от програмата на фестивала, като организаторите предвиждат още инициативи и активности за младите участници.