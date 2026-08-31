„Росатом“ подготвя нов завод за производство на радиофармацевтици

Предприятието ще произвежда лекарства на базата на радий-223 и актиний-225, използвани при лечението на онкологични заболявания

Нов завод на руската държавна корпорация „Росатом“ ще обхваща пълния производствен цикъл на радиофармацевтични продукти – от извличането на необходимите изотопи до производството на готовите лекарствени средства.

Предприятието ще произвежда препарати на базата на радий-223 и актиний-225 – радиоизотопи, които намират приложение в съвременната ядрена медицина и при определени терапии на онкологични заболявания, включително при метастатични процеси.

В началото на август е започнал процесът по въвеждане на завода в експлоатация и подготовката за производството на първите тестови партиди. Според плановете предприятието трябва да достигне пълен производствен капацитет през 2028 г.

Най-малко 100 флакона на смяна

Производството ще бъде организирано в съответствие със стандартите за добра производствена практика – GMP на Евразийския икономически съюз. Те предвиждат контрол върху качеството на различните етапи от производството на лекарствени продукти.

По данни на „Росатом“ една технологична линия ще има капацитет за производство на най-малко 100 флакона на смяна.

Предвижда се висока степен на автоматизация на процесите, която според корпорацията трябва да подпомогне поддържането на необходимите условия за стерилност и да ограничи влиянието на човешкия фактор върху производството.

Очакват ръст на търсенето до 2030 г.

Производствената програма е разработена съвместно с руското Министерство на здравеопазването, като са отчетени прогнозните потребности на медицинските организации до 2030 г.

Според оценката на „Росатом“ до края на десетилетието търсенето на радиоизотопни продукти в Русия може да достигне еквивалента на 1,5 млн. медицински процедури. Корпорацията заявява, че планира да осигурява почти целия прогнозен обем.

Развитието на производството на радиофармацевтици е свързано с разширяващото се приложение на ядрената медицина, при която радиоактивни изотопи се използват както за диагностика, така и за целенасочено лечение на определени заболявания.