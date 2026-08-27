Ретроспектива на Станислав Говорухин през септември в София

Руският дом отбелязва 90 години от рождението на режисьора с четири безплатни филмови прожекции

През септември Руският дом в София ще бъде домакин на ретроспектива, посветена на 90-годишнината от рождението на режисьора Станислав Говорухин. В програмата са включени четири негови филма, създадени в различни периоди от творчеството му.

Панорамата започва на 3 септември с „Не само за единия хляб“ от 2005 г. Филмът е адаптация по романа на Владимир Дудинцев и разказва за талантлив изобретател, който в следвоенните години се опитва да защити откритието си, сблъсквайки се с бюрократична съпротива.

На 4 септември зрителите ще могат да гледат лиричната комедия „В стил Jazz“ от 2010 г. Историята проследява сложните, но и забавни отношения между един мъж и три жени от едно семейство.

Програмата продължава на 9 септември с черно-бялата криминална драма „Weekend“ от 2013 г., създадена по романа на Ноел Калеф „Асансьор към ешафода“.

Финалът на ретроспективата е на 10 септември с „Краят на прекрасната епоха“ от 2015 г. Филмът е адаптация по разкази на Сергей Довлатов от сборника „Компромис“ и отвежда зрителите в Талин в края на 60-те години през историята на млад журналист.

Всички прожекции ще се състоят в Малката зала на Руския дом в София от 18:30 часа, а входът е свободен.

Ретроспективата предлага възможност на почитателите на киното да се срещнат с различни страни от творчеството на Станислав Говорухин – от лиричната комедия и криминалната драма до филмовите адаптации на знакови литературни произведения.