Йордания и ЕС: половин век партньорство за стабилност и развитие

От първото споразумение за сътрудничество до стратегическото партньорство – отношенията между Аман и Брюксел навлизат в нов етап, насочен към инвестиции, сигурност и устойчив икономически растеж

Автор: проф. д-р Хасан Абдала Ал-Бармауи

В продължение на близо пет десетилетия Йордания и Европейският съюз изграждат отношения, които постепенно излизат извън рамките на традиционното икономическо сътрудничество. Днес партньорството между двете страни обхваща политиката, сигурността, инвестициите, образованието, туризма и усилията за стабилност в Близкия изток.

Началото на институционалните отношения е поставено със споразумението за сътрудничество от 1977 г. Следват Споразумението за асоцииране от 1997 г., влязло в сила през 2002 г., предоставянето на „Напреднал статут“ на Йордания през 2010 г. и обявяването на стратегическо и всеобхватно партньорство през 2025 г.

Йордания като важен политически партньор

Ключова роля в развитието на отношенията има йорданската дипломация, водена от крал Абдула II. Контактите между Аман, европейските институции и водещите столици на ЕС превърнаха политическия диалог в постоянен елемент от отношенията.

На фона на конфликтите в Близкия изток, бежанските кризи и предизвикателствата пред регионалната сигурност Йордания продължава да настоява за политическо разрешаване на конфликтите и за решение с две държави на израелско-палестинския въпрос.

Тази позиция доближава Аман и Брюксел по редица ключови въпроси и утвърждава страната като важен партньор на ЕС в региона.

Търговията бележи значителен ръст

Икономическите отношения също се разширяват. Според посочените от автора данни йорданският износ за държавите от Европейския съюз е нараснал от 179 млн. йордански динара през 2021 г. до 624 млн. динара през 2025 г.

През първата половина на 2026 г. тенденцията е продължила, като е отчетен ръст от 36,5%. Развитието показва увеличаващото се присъствие на йордански промишлени и хранителни продукти и услуги на европейския пазар.

Инвестиционна конференция край Мъртво море

Следващата важна стъпка се очаква да бъде Йорданско-европейската инвестиционна конференция, планирана за 19 ноември край Мъртво море.

Форумът има амбицията да насочи отношенията от традиционните форми на финансова подкрепа към повече преки инвестиции, технологичен трансфер и съвместни бизнес проекти.

Сред приоритетните области са възобновяемата енергия, дигиталната трансформация, управлението на водните ресурси, инфраструктурата и логистиката. Очаква се участието на представители на публичния и частния сектор, европейски компании и инвеститори.

Една от основните цели е и по-доброто свързване на йорданските компании с европейските вериги за добавена стойност. Сред обсъжданите идеи е създаването на постоянни търговски представителства под името „Йордански дом“ в големи европейски столици, които да популяризират инвестиционните възможности, туризма и националните продукти.

Ролята на йорданците в чужбина

Особено място в развитието на икономическите отношения се отделя на йорданските общности в Европа. Те могат да бъдат важна връзка между бизнеса, инвеститорите и институциите в ЕС и възможностите, които предлага Йордания.

Чрез професионалните си контакти, експертиза и инвестиции йорданците зад граница могат да допринесат за привличането на нов капитал и технологии и за представянето на страната като инвестиционна дестинация.

Културен и образователен мост

Партньорството между Йордания и Европа има и силно културно измерение. Европейските туристи са важни за туристическия сектор на страната, привлечени от места като Петра, Вади Рум, Мястото на кръщението и Мъртво море.

Образователните програми, сред които „Еразъм+“, също допринасят за връзките между младите хора, университетите и научните институции от двете страни.

След близо половин век отношенията между Йордания и Европейския съюз навлизат в етап, в който икономическото развитие и инвестициите придобиват все по-голяма тежест. За Аман европейското партньорство е възможност за достъп до инвестиции, технологии и пазари, а за ЕС стабилна и икономически устойчива Йордания остава важен фактор за сигурността и развитието на целия регион.