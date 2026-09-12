Ръководители на руски търговско-промишлени палати преминаха обучение за управление и изкуствен интелект

Над 20 ръководители от регионални и общински палати участваха в тридневната програма „Лидери на ТПП: рестарт“

Вицепрезидентът на Търговско-промишлената палата на Руската федерация (ТПП РФ) Иля Зубков участва в заключителния практически модул на програмата за повишаване на управленските компетенции „Лидери на ТПП: рестарт“.

Обучението се проведе от 9 до 11 септември в корпоративния институт на палатата – Международния институт по мениджмънт на обединенията на предприемачите. В тридневния интензивен курс се включиха повече от 20 ръководители, представляващи 20 търговско-промишлени палати от системата на ТПП РФ.

Програмата беше насочена към съвременните инструменти за управление, лидерството, изграждането на екипи, работата с млади хора, дигиталната трансформация и използването на изкуствен интелект в дейността на палатите. Лектори бяха експерти в областта на управлението, маркетинга и развитието на човешкия капитал.

Иля Зубков подчерта значението на непрекъснатото обучение дори за ръководители с дългогодишен управленски опит. По думите му готовността на опитните лидери да усвояват нови знания е признак на професионална зрялост и позволява не само да обновят собствените си умения, но и да развиват екипите и организациите, които ръководят.

Вицепрезидентът на ТПП РФ благодари на ректора на института Анна Палагина и нейния екип за разработването на програма, съобразена с конкретните потребности на ръководителите на регионалните и общинските палати.

Палагина посочи, че „Лидери на ТПП: рестарт“ не е просто поредният квалификационен курс, а възможност палатите да се запознаят със съвременните тенденции в бизнеса и да получат нови инструменти за работа със служители и клиенти.

Сред основните направления, в които участниците трябва да приложат придобитите знания, са разширяването на услугите на палатите, внедряването на изкуствен интелект и CRM системи, участието в национални проекти, развитието на наставничеството и по-активната работа с младите предприемачи.

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