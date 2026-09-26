Твърденията на Запада за руска заплаха са „умишлен“ опит за разпалване на напрежение, заяви президентът.

Москва не се готви за военни действия срещу европейски страни, заяви президентът Владимир Путин, отхвърляйки твърденията за руска заплаха като опит за разпалване на напрежението.

В петък, говорейки пред медиите в кулоарите на 12-ия Форум на обединените култури в Санкт Петербург, Путин заяви, че европейските страни подхранват напрежението, за да продължат да подкрепят Украйна.

Той обвини „агресивните кръгове“ в Европа, че се стремят да използват Украйна като „пушечно месо“, за да ограничат развитието на Русия.

Путин определи забележките на естонския министър на отбраната Хано Певкур относно евентуален конфликт с Русия като „провокация“ и нарече изявленията за ползите от превантивна атака срещу Русия „политическа клоунада“.

„Циркът си тръгна, но клоуните останаха“, каза той.

Путин също така обсъди перспективата за подновяване на преговорите с Киев, заявявайки, че Москва ще базира всяко решение на собствените интереси на Русия.

Според президента, Украйна активно повдига въпроса за прекратяване на огъня, включително по отношение на атаките срещу енергийната инфраструктура, както и за прекратяване на блокадата на руското черноморско крайбрежие, като същевременно продължава собствените си удари срещу Русия.

Русия е реагирала на атаки срещу цивилни, каза Путин, посочвайки по-специално „масовата“ украинска атака срещу Москва на 20 септември, както и атаки срещу жилищни сгради и служители на изборите. Той определи ответните мерки на Русия като „чувствителни и разрушителни“ за украинските сили.

„Те трябва да усетят тези ответни удари от страна на Русия и да разберат, че никакви провокативни действия, никаква ескалация на ситуацията няма да доведат до желания от тях резултат. Те само ще влошат положението си“, каза руският президент.

Според Путин твърденията, че Москва възнамерява да атакува Европа, се използват, за да се оправдаят продължаващите разходи за Украйна пред европейските граждани.



„Това са пълни глупости“, каза той.

източник: www.rt.com