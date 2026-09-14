Събитието в Екатеринбург привлече 10 000 млади хора от около 191 държави.

Руският президент Владимир Путин приветства участниците в Международния младежки фестивал при неговото откриване в град Екатеринбург в неделя.

Във видеообръщението си Путин отбеляза, че руската дума „мир“ едновременно означава мир и съгласие, както и света и човечеството като цяло. Това езиково припокриване е ключово за разбирането на уникалния „характер на многоетническата руска нация, нашите решения и действия“, каза президентът.

„Искаме всеки човек да си остане човек и съдбата му да се определя от неща, различни от националност, портфейл, пълен с пари, статус или произход“, заяви той, добавяйки, че Русия се застъпва за равен достъп за всяка нация до лекарства, храна, вода, енергия и образователни възможности, както и до най-новите технологии.

„Ако споделяте тези стремежи, нека променим света заедно“, каза Путин на участниците в фестивала.

Речта на Путин беше посрещната с овации от участниците, които се бяха събрали в Международния изложбен център „Екатеринбург-Експо“.

Заместник-началникът на президентската администрация Сергей Кириенко също се изказа, като заяви, че „тук имаме представители от 191 държави – на практика сме събрали целия свят“. Служителят подчерта, че участниците в фестивала, включително „младите лидери в политиката, бизнеса, науката [и] медиите“, са тези, които ще оформят света през следващите години.

Според организаторите на събитието, общо 10 000 млади хора са били поканени да присъстват на събирането, което се представя като платформа за международен диалог, културен обмен и съвместно обсъждане на глобалните предизвикателства.

Освен представители на бивши съветски републики, сред участниците са значителен брой млади хора от Китай, Индия, Саудитска Арабия, Бразилия и Аржентина. Покани получиха и над 100 участници от западни страни, като Франция, Великобритания и Италия.

Международният младежки фестивал приключва в четвъртък, 17 септември.

източник: www.rt.com