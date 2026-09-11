Путин пристигна в Индия на тридневно посещение

Путин пристигна в Индия на тридневно работно посещение

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Руският президент Владимир Путин пристигна в Индия на тридневно работно посещение, съобщава кореспондент на РИА Новости.

Самолетът му кацна във военновъздушната база Палам, недалеч от столицата. Държавният глава беше посрещнат от индийския министър на външните работи Кирти Вардан Сингх. До стълбата на самолета беше строена почетна рота.

От 11 до 13 септември руският лидер ще участва в събитията от срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

В петък Путин ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди. След разговорите двамата ще посетят международното промишлено изложение „Иннопром. Индия“. Същия ден Путин, заедно с други лидери, ще направи изказване на Бизнес форума на БРИКС.

Основната програма на 18-ата среща на върха ще започне в събота. Централното събитие ще бъде срещата на държавните ръководители на страните от обединението. Очаква се основните постигнати договорености да бъдат отразени в съвместна декларация.

Освен многостранните събития в рамките на БРИКС, през тези два дни в програмата на Путин са предвидени и редица двустранни срещи. По-конкретно той ще разговаря с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса, премиера на Малайзия Ануар Ибрахим, министър-председателя на Етиопия Абий Ахмед и престолонаследника на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян.

Отделно руският президент ще проведе разговор с ръководителя на Новата банка за развитие на БРИКС Дилма Русеф. Освен това се обсъжда възможността за среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

В неделя е планирана разширена среща във формат БРИКС+, в която Путин ще участва заедно с останалите лидери на обединението и представители на страните партньори на БРИКС.

източник: ria.ru