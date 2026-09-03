Путин обсъди двустранното сътрудничество с президента на Индонезия

Путин обсъди с президента на Индонезия Прабово Субианто развитието на двустранното сътрудничество

Владимир Путин обсъди двустранното сътрудничество по време на среща с президента на Индонезия Прабово Субианто.

„Индонезия е един от ключовите партньори на Русия в Югоизточна Азия. Свързват ни дългогодишни приятелски отношения“, заяви Путин.

Руският президент благодари на индонезийския си колега за посещението и за съгласието му да участва в Източния икономически форум (ИИФ) като главен гост.

„Търговията се развива и нараства. През миналата година ръстът беше над 12%“, отбеляза руският държавен глава.

Путин спомена и работата на отделната двустранна комисия за търговско-икономическо и техническо сътрудничество.

„Във фокуса на вниманието ни са селското стопанство, корабостроенето, информационните технологии и енергетиката, включително ядрената“, подчерта той.

От своя страна президентът на Индонезия посочи необходимостта от развитие на морското сътрудничество с Русия.

„Ние сме част от Тихоокеанския регион и за нас сътрудничеството в морската сфера и свързаността са изключително важни“, обясни Прабово Субианто.

Той коментира и ползите от участието на страната му в Източния икономически форум.

„Този форум ще предостави големи възможности за укрепване на сътрудничеството в нашия регион“, заяви индонезийският лидер.

Това е второто посещение на Прабово Субианто в Русия през 2026 г. и шестият контакт между президентите на двете страни.

Източният икономически форум се провежда от 1 до 4 септември във Владивосток, в кампуса на Далекоизточния федерален университет. РИА Новости е генерален информационен партньор на събитието.

източник: ria.ru