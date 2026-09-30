Путин: Никой не може да ни сломи или сплаши
Путин говори на първото заседание на Държавната дума от деветия мандат
Владимир Путин говори на първото пленарно заседание на Държавната дума от деветия мандат и отправи послание към депутатите.
Той отбеляза, че жителите на новите региони, въпреки обстрелите и заплахите, са отишли до избирателните секции и са направили своя избор.
„Никой не може да сломи или сплаши нашия народ. <…> Високата избирателна активност и резултатите от кампанията отново потвърдиха устойчивостта на нашата политическа многопартийна система и единството на хората пред лицето на историческите предизвикателства“, заяви Путин.
Пред депутатите от новия състав стоят важни задачи, сред които подобряване на жилищните условия и благосъстоянието на руските семейства, особено на тези с деца, отбеляза президентът.
„Запазвайки макроикономическата стабилност, трябва да финансираме всички национални проекти и федерални програми. Социалните ангажименти на държавата към гражданите трябва да бъдат изпълнени в пълен обем.“
Той призова парламентаристите по-смело да премахват административните бариери пред бизнеса, както и да дадат тласък на нов инвестиционен цикъл. Президентът подчерта, че в епохата на стремително технологично развитие страната трябва да бъде сред водещите в тези промени.
„Русия не може – като някои други, няма да сочим с пръст – да обикаля по целия свят и унизително да проси подаяния с протегната ръка. Първо, защото това е унизително. Второ, никой няма да ни даде. И трето, което е най-важното – ние нямаме нужда от това.“
Путин възложи на депутатите да отделят приоритетно внимание на въпросите от държавно значение и на повишаването на отбранителната способност на страната, както и да направят всичко необходимо за победата и да подкрепят защитниците на Родината и техните семейства.
Изборите за депутати в Държавната дума и провежданите едновременно с тях други изборни кампании се състояха от 18 до 20 септември.
Според резултатите от гласуването местата са разпределени по следния начин: „Единна Русия“ – 349, Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) – 37, Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) – 23, „Нови хора“ – 19 и „Справедлива Русия“ – 17.
Мандати са получили също четирима независими кандидати и един представител на партия „Родина“.
източник: riau