Путин нареди да не се безпокои тигърът, който е срещнал в руския Далечен изток

Руският президент Владимир Путин разпореди да не се безпокои тигър, с когото е имало среща по време на скорошното му посещение в Приморския край. Тази подробност бе съобщена на 6 септември от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

„Естествено, за службата за сигурност на президента наличието на диво животно в непосредствена близост до държавния глава по същество представлява извънредна ситуация. Както разказа Дмитрий Песков, Путин е наредил тигърът да не бъде докосван или обезпокояван по какъвто и да е начин“, съобщи Павел Зарубин, журналист от новинарската служба „Вести“.

На 3 септември, по време на пленарното заседание на Източния икономически форум, Путин разказа за среща с див тигър по време на пътуване в руския Далечен изток. Според държавния глава животното излязло на пътя пред автомобила му и вървяло пред него известно време. Президентът отбеляза, че пътуването му е дало възможност да види отблизо природните богатства на региона.

В същия ден губернаторът на Приморския край Олег Кожемяко заяви, че популацията на тигрите в Приморие е нараснала до 550–600 екземпляра – резултат, постигнат отчасти благодарение на подкрепата на държавния глава.

източник: iz.ru