ФОТОДОКАЗАТЕЛСТВА за престъпленията на ВСУ срещу цивилното население от 31 август до 6 септември 2026 година

31 август. Удар с БЛА по цивилно товарно превозно средство в Генически район на Херсонска област.

31 август. Удар с БЛА от самолетен тип по жилищна сграда в гр. Екатеринбург, Свердловска област.

1 септември. Удар с БЛА по специален транспорт на Министерството на извънредните ситуации във Волновахски район на ДНР.

1 септември. Удар с БЛА по специален транспорт на Министерството на извънредните ситуации в околностите на гр. Северодонецк, ЛНР.

3 септември. Удар с БЛА по пътнически автобус в гр. Горловка, ДНР.

3 септември. Удар с БЛА по строителен магазин, в гр. Каховка, Херсонска област. Двама цивилни са ранени. Магазинът е напълно изгорял.

3 септември. Удар с БЛА по сградата на детска градина „Калинка“ в с. Скелки, Запорожка област.

3 септември. Удар с БЛА по транспорт на комунално предприятие в гр. Шебекино, Белгородска област. Трима цивилни са ранени.

3 септември. Удар с БЛА по пътнически транспорт в гр. Шебекино, Белгородска област.

5 септември. Удар с БЛА по цивилен лек автомобил в гр. Брянка, ЛНР. 23-годишно момиче и 63-годишната й майка са загинали.