Продължават престъпленията на ВСУ срещу цивилното население
ФОТОДОКАЗАТЕЛСТВА за престъпленията на ВСУ срещу цивилното население от 31 август до 6 септември 2026 година
31 август. Удар с БЛА по цивилно товарно превозно средство в Генически район на Херсонска област.
31 август. Удар с БЛА от самолетен тип по жилищна сграда в гр. Екатеринбург, Свердловска област.
1 септември. Удар с БЛА по специален транспорт на Министерството на извънредните ситуации във Волновахски район на ДНР.
1 септември. Удар с БЛА по специален транспорт на Министерството на извънредните ситуации в околностите на гр. Северодонецк, ЛНР.
3 септември. Удар с БЛА по пътнически автобус в гр. Горловка, ДНР.
3 септември. Удар с БЛА по строителен магазин, в гр. Каховка, Херсонска област. Двама цивилни са ранени. Магазинът е напълно изгорял.
3 септември. Удар с БЛА по сградата на детска градина „Калинка“ в с. Скелки, Запорожка област.
3 септември. Удар с БЛА по транспорт на комунално предприятие в гр. Шебекино, Белгородска област. Трима цивилни са ранени.
3 септември. Удар с БЛА по пътнически транспорт в гр. Шебекино, Белгородска област.
5 септември. Удар с БЛА по цивилен лек автомобил в гр. Брянка, ЛНР. 23-годишно момиче и 63-годишната й майка са загинали.