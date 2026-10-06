Продължават престъпленията на ВСУ срещу цивилното население

При атаки с безпилотни летателни апарати има загинали и ранени цивилни и спасители

Поредица от атаки срещу цивилни обекти и населени места са регистрирани в периода 28 септември – 4 октомври 2026 г., според предоставената информация, представена като фотодоказателства за действия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

На 28 септември в небето над Белгородска област са били свалени балони, за които се твърди, че са пренасяли агитационни листовки, ретранслатор и противопехотни мини „Пеперуда“.

Същия ден при удар с БЛА по жилищна сграда във Воронеж са били ранени 13 цивилни. Посочва се, че инцидентът е станал при нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу жилищни райони на града.

На 30 септември са регистрирани два случая в Херсонска област – удар с БЛА по магазин за хранителни стоки в Нова Каховка и удар по цивилен лек автомобил в село Райское.

На 2 октомври безпилотен летателен апарат е нанесъл удар по специализиран транспорт на Министерството на извънредните ситуации в Донецк, като според информацията са ранени осем спасители. Същия ден при удар по жилищна сграда в града е бил ранен 76-годишен цивилен.

Най-тежки последици са посочени за 3 октомври в Белгород, където след масирана атака с БЛА срещу жилищни райони се съобщава за двама загинали и 12 ранени цивилни. Същия ден е регистриран и удар с БЛА по цивилен лек автомобил в града.

На 3 октомври се съобщава още за удар по частна къща в Донецк, при който е ранена цивилна жена, както и за удар с БЛА по цивилен автомобил в село Казинка, Белгородска област.