Продължава регистрацията за международния конкурс AI Challenge 2026

Деца и младежи до 25 години могат да премерят знания в областта на изкуствения интелект и машинното обучение

Продължава регистрацията за международния конкурс по изкуствен интелект AI Challenge 2026, насочен към деца и младежи на възраст под 25 години.

Надпреварата дава възможност на участници с различно ниво на подготовка да проверят знанията си, да решават практически технологични задачи и да развиват уменията си в областта на изкуствения интелект, машинното обучение и програмирането.

Конкурсът е разделен в три категории – „Начинаещи“, „Ученици“ и „Студенти“, което позволява участие както на младежи, които тепърва навлизат в сферата, така и на по-опитни състезатели.

Три етапа до финала

AI Challenge 2026 ще премине през квалификационен, основен и финален кръг. Участниците ще работят по реални технологични казуси, чрез които ще могат да приложат на практика своите знания и способности.

Победителите ще бъдат наградени по време на конференцията AI Journey 2026 в Москва. По информация на организаторите общият награден фонд е на стойност над 140 000 долара в рублева равностойност.

Подробна информация за условията за участие, отделните етапи на надпреварата и регистрацията е публикувана на официалния сайт на конкурса.

AI Challenge 2026 се организира от Сбербанк в партньорство с асоциацията „Алианс в сферата на изкуствения интелект“.