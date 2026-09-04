Президентите на ОАЕ и Турция обсъдиха двустранните отношения и регионалните развития в телефонен разговор

Президентът на ОАЕ Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян получи днес телефонно обаждане от президента на Република Турция Негово Превъзходителство Реджеп Тайип Ердоган.

По време на разговора двамата лидери обсъдиха сътрудничеството между страните си и начините за по-нататъшно укрепване на връзките в подкрепа на приоритетите им за развитие, взаимните интереси и просперитета на народите им.

Двете страни разгледаха и редица въпроси от взаимен интерес, по-специално регионалното развитие и текущите усилия за неговото решаване.

Те подчертаха необходимостта от засилване на усилията за укрепване на сигурността и стабилността в Близкия изток и постигане на траен мир в полза на всички народи в региона.

източник: www.wam.ae