Президентът на ОАЕ и кралят на Йордания обсъдиха задълбочаване на двустранното сътрудничество

Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и крал Абдула II разговаряха за икономическите отношения, развитието и ситуацията в Близкия изток

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян проведе среща с краля на Йордания Абдула II бин Ал Хюсеин, по време на която двамата лидери обсъдиха отношенията между страните и възможностите за тяхното допълнително развитие.

Акцент беше поставен върху разширяването на сътрудничеството в икономиката, търговията и развитието, включително в рамките на Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство между ОАЕ и Йордания.

Двамата лидери потвърдиха ангажимента си да продължат укрепването на дългогодишните отношения между двете държави, така че партньорството да допринася за техните приоритети за развитие и за благосъстоянието на гражданите им.

Ситуацията в Близкия изток също беше във фокуса

По време на разговорите бяха разгледани актуални регионални въпроси, включително развитието на ситуацията в Близкия изток.

Мохамед бин Зайед и крал Абдула II подчертаха необходимостта от продължаване на консултациите и координацията между ОАЕ и Йордания. Според двамата лидери усилията трябва да бъдат насочени към укрепване на сигурността и стабилността и постигането на траен мир в региона.

В срещата участваха престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, външният министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян и други високопоставени представители на Емирствата.

Йорданската делегация включваше престолонаследника Ал Хюсеин бин Абдула II, министър-председателя Джафар Хасан и други висши представители на страната.

След приключването на посещението крал Абдула II напусна ОАЕ, като президентът Мохамед бин Зайед го изпрати лично.

източник: www.wam.ae